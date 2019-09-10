HABER

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı okulların açılmasıyla birlikte okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

İçişleri Bakanlığı okulların açılmasıyla birlikte okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde eş zamanlı “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’’ yaptı.
Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma acık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi. 46 bin 796 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Bunların 547’sine “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne Uymamak”, 335’ine “Emniyet Kemeri Takmamak”, 150’sine “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri basta olmak üzere toplamda 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.

34 bin 732 umuma acık yer kontrol edildi
Ayrıca uygulamada 16 bin 459 okul çevresi kontrol edildi. Öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle acık veya paket olarak tutun mamulleri satısı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi. Bu kontrollerde 481 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet seklinde sigara satısı yapan 11 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

338 bin 943 şahıs sorgulandı, 946 aranan şüpheli yakalandı
Denetimlerde, umuma acık yerlerde bulunan 338 bin 943 şahıs sorgulandı. 9 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 26 yaralama, 19 hırsızlık, 16 dolandırıcılık, 19 tehdit, 5 hakaret, 27 kayıp çocuk, 673 yoklama kacağı-bakaya, 147 gider suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalandı. Dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.
Uygulamada, 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 93 adet mermi fişek, 7 adet kesici/delici alet ile 3 adet kuru sıkı tabanca bulundu. 6 gram eroin, 174 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 71 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 324 paket kaçak sigara, 21 bin 540 adet tutun doldurulmuş makaron ve 389 gram makarona doldurulmak üzere kıyılmış tutun ele geçirildi.

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.