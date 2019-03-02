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81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Çalışmayla kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amaçlandı. Uygulamada, 7 bin 327 ekipte 30 bin 53 personel görevlendirildi. Ekiplerce daha önceden belirlenen 6 bin 688 ikamette arama gerçekleştirildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Operasyonlar kapsamında, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 725, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 346, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 111, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 26, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 6 kişi olmak üzere bin 214 hükümlü yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan bin 398 şüpheli de gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Yakalananlardan 36'sının adam öldürme, 294'ünün hırsızlık, 351'inin yaralama, 62'sinin istismar, 49'unun yağma, 90'ının dolandırıcılık, 86'sının uyuşturucu satışı, 7'sinin de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi. İkametlerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 123 mermi ve 217 gram esrar ele geçirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Son dakika operasyon Emniyet Jandarma Sahil Güvenlik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ülkede ne kadar çok aranan var her hafta üç dörtbin kişi yakalanıyor ama sonu gelmiyor.
tekrar saliniverilmeyeceklerse
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