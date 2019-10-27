HABER

81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulamasında 672 bin 876 şahsın bilgileri sorgulandı, bin 419 aranan şahıs yakalandı.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur 2019-5 uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulamasında 672 bin 876 şahsın bilgileri sorgulandı, bin 419 aranan şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur 2019-5 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile buralara açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri, elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde kontroller gerçekleştirildi. 62 bin 144 personel ve 233 dedektör köpeğin katıldığı uygulama, 5 bin 621 noktada yapıldı. Uygulamada 672 bin 876 şahıs sorgulandı, bin 419 aranan şahıs yakalandı. Bin 113 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 119 şahıs gözaltına alındı. 11’i çocuk olmak üzere 57 kayıp şahıs ise bulundu.

Bin 518 araç trafikten men edildi
Uygulamada, 198 bin 585 adet araç da kontrol edildi. Kontrollerde 6 bin 786 adet araca işlem yapılırken, 16 adet aranan araç tespit edildi. Bin 518 adet araç ise trafikten men edildi. Uygulamada 27 bin 165 umuma açık iş yeri denetlendi. 234 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 14 adet iş yeri kapatıldı. Ayrıca 22 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca, 258 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 8 gram kokain, 968,7 gram esrar, 6 gram eroin, 50,3 gram bonzai, 27,8 gram metanfetamin, 35 adet ecstasy, 831 adet sentetik ecza, 6 bin 189 adet paket kaçak sigara ve bin 468 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

PARTNERİnsülin direncine neden oluyor, kadınları daha çok etkiliyorİnsülin direncine neden oluyor, kadınları daha çok etkiliyor
81 ilde 'güven ve huzur' uygulaması81 ilde 'güven ve huzur' uygulaması
Pansiyondaki odasında ölü bulunduPansiyondaki odasında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.