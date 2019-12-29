81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur (2019/7) uygulaması

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur (2019/7) uygulamasında 767 bin 266 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan bin 320 şahıs yakalandı, 9’u çocuk olmak üzere 81 kayıp şahıs bulundu. Uygulamalarda, bin 198 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 244 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur (2019-7) uygulaması gerçekleştirildi. 5 bin 27 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 70 bin 232 personel ve 260 dedektör köpeği katıldı. Uygulamada 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi. Bin 133’ü tekel bayii, bin 881’i içkili yer ve 30 bin 16 diğer iş yerleri olmak üzere toplam 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. 756 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 5 adet iş yeri kapatıldı.