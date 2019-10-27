81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/5' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1419 kişinin yakalandığı, 119 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik önemdeki bölgelerde özellikle de halkın yoğun bulunduğu yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 81 ilde uygulama yapıldığı belirtildi. 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/5' adı verilen uygulama, dün ülke genelinde gerçekleştirildi. 5 bin 621 noktada, 62 bin 144 kişilik personelle yapılan uygulamada, 233 dedektör köpeği kullanıldı.

119 GÖZALTI

Uygulama kapsamında, 672 bin 876 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 'adam öldürme', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'çocuğun cinsel istismarı', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçları dahil çeşitli suçlardan aranan 1419 kişi yakalandı. Uygulama sonucu 1113 kişiye adli- idari işlem yapılırken, 119 kişi de gözaltına alındı.