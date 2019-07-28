81 ilde eş zamanlı uygulama: 2 bin 347 kaçak göçmen yakalandı

Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 41 bin 270 kişilik personelin katılımıyla 81 ilde yapılan eş zamanlı uygulamada, 2 bin 347 kaçak göçmen yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı'nca dün ülke genelinde, 'Göçmen Kaçakçılığı', 'Kiralık Araç Firmaları' ve 'Günübirlik Kiralanan Evler' uygulaması yapıldı. Uygulamaya 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 kişilik personel katıldı.

11 BİN 160 GÜNÜBİRLİK EV KONTROL EDİLDİ

Günübirlik kiralanan evler uygulamasında, günübirlik ev olarak değerlendirilen toplam 11 bin 160 ev kontrol edildi. Bunlardan 9 bin 148'inin kayıt altında olduğu tespit edildi, 89 ev ise yeni kayıt altına alındı. 415 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na Muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı. Kimlik Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 358 Türk ve yabancı uyruklu 143 kişinin de kontrolleri yapıldı.

443 FİRMA SAHİBİNE İDARİ PARA CEZASI

Kiralık araç firmaları uygulamasında ise 8 bin 208 firma kontrol edilirken, bunlardan 7 bin 718'inin kayıt altında olduğu tespit edildi, 65 firma da yeni kayıt altına alındı. Yasa dışı araç kiraladığı tespit edilen 152 iş yeri hakkında işlem başlatıldı. 443 firma sahibine, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na Muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı. Kiralık Araç Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 167 kişinin de kontrolleri yapıldı.

2 BİN 347 GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmen Kaçaklığı uygulamasında da, 271 bin 689 kişi sorgulandı. Uygulamada, göçmen kaçakçılığını organize eden 17 kişi ile birlikte kimlikleri tespit edilenler ve kimlik tespit çalışmaları devam eden 2 bin 347 kaçak göçmen yakalandı.

ARANAN 677 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 677 kişi yakalanırken, vize ihlali yapan yabancı uyruklu 9 kişiyle ilgili ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca 544 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, 183 kişi de gözaltına alındı.

1913 aracın kontrol edildiği uygulamada 247 araç sürücüsüne de idari para cezası uygulandı. Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 16 av tüfeği, bin 113 mermi, 166 gram eroin, 262 gram esrar, 110 araç, 4 tekne ve bot, 29 sahte pasaport, 55 sahte T6 formu ile yol izin belgesi ele geçirildi.