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81 ilde güven ve huzur uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:04 | Son Güncelleme

GENEL asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 81 ilde 69 bin 246 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı.

ANKARA, (DHA)- GENEL asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 81 ilde 69 bin 246 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen uygulamada, terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun bulunabileceği yerler ile buralara ulaşımda kullanabilecekleri bulvar, cadde ve sokaklar, metruk binalar ile vatandaşların yoğun bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, park-bahçeler, kamu binaları çevreleri, toplu taşıma yapılan gar, otogar, havalimanı girişleri, alışveriş merkezleri kontrol edildi.
104 GÖZALTI
69 bin 246 personel ve 236 dedektör köpeğin katıldığı uygulama, 5 bin 646 noktada gerçekleşti. Toplam 699 bin 602 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan bin 476 kişi yakalandı. Bunlardan 4'ü 'adam öldürme', 5'i 'yağma', 14'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 4'ü 'çocuğun cinsel istismarı', 2'sinin 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından arandığı belirtildi. Ayrıca 13'ü çocuk olmak üzere 31 kayıp kişi buhlunurken, bin 958 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 104 şüpheli gözaltına alındı.
218 BİNDEN FAZLA ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Uygulamada 218 bin 67 adet araç kontrol edildi, 6 bin 464 adet araca işlem yapıldı. 91 adet aranan araç tespit edilirken, bin 510 adet araç trafikten men edildi. 11 bin 484 adet metruk bina kontrol edilirken, 31 bin 773 umuma açık iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde 229 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 10 iş yeri kapatıldı.
Ayrıca 27 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, 365 mermi, 10 adet kesici-delici alet, 817,2 gram esrar, 12 gram eroin, 133,4 gram bonzai, 75,9 gram metanfetamin, 14 adet ecstasy hap ile 5 adet captagon, 28 adet sentetik ecza, bin 940 paket kaçak sigara ve 97 litre kaçak içki ele geçirildi.

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