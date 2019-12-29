HABER
  4. 81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması! 1320 kişi yakalandı

81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması! 1320 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/7' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1320 kişinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen uygulamada, terör örgütünü destekleyen kişilerin yoğun bulunabileceği yerler ile buralara ulaşımda kullanabilecekleri bulvar, cadde ve sokaklar, metruk binalar ile kent sakinlerinin yoğun bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, park ve bahçeler, kamu binaları ve çevreleri, toplu taşıma yapılan gar, otogar, havalimanı
girişleri ile alışveriş merkezleri kontrol edildi.

70 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL KATILDI

5 bin 27 noktada gerçekleştirilen ve 70 bin 232 kişilik personelin katıldığı uygulamada, 260 dedektör köpeği kullanıldı. Türkiye Güven Huzur (2019-7) uygulamasında; 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi. 1133'ü tekel bayisi, 1881'i içkili yer ve 30 bin 16
diğer iş yerleri olmak üzere toplam 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. 756 umuma açık iş yeriyle ilgili işlem yapıldı, 5 iş yeri ise kapatıldı.

1 MİLYONA YAKIN KİŞİ SORGULANDI

Uygulamada, 767 bin 266 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 1320 kişi yakalandı. 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp bulundu. Ayrıca 1198 kişiye adli- idari işlem yapıldı, 244 kişi gözaltına alındı. 219 bin 582 aracın kontrol edildiği uygulamada, bu araçlardan 5 bin 120'si ile ilgili işlem yapıldı. Aranan 176 araç bulundu, 1052 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalarda; 25 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 335 mermi, 15 kesici ve delici alet, 1 gram kokain, 6 kilo 93 gram esrar, 31 gram eroin, 37,3 gram bonzai, 1 kilo 241 gram metamfetamin, 266 ecstasy, 268 sentetik ecza, 1500 litre kaçak akaryakıt, 7 bin 536 paket kaçak sigara, 14 bin 626 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 61 bin 400 adet içi boş makaron, 60 bin sigara filtresi, 4 bin 268 litre kaçak ve sahte içki, 4 bin 620 içki şişesi, 86 litre etil alkol ve 774 içki kiti/aroması ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
Mesaiye onunla başlayıp, onunla bitiriyorlarMesaiye onunla başlayıp, onunla bitiriyorlar
Balıkesir’e mevsimin ilk karı yağdıBalıkesir’e mevsimin ilk karı yağdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı huzur ve güven uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

Faciadan kıl payı kurtuldu!

Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

Beylikdüzü’nde bir kadın eşini silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Teslim oldu

Trabzon'da pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Son dakika: Yılbaşında ülke genelinde 317 binin üzerinde personel görev yapacak

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.