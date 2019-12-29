81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması! 1320 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen uygulamada, terör örgütünü destekleyen kişilerin yoğun bulunabileceği yerler ile buralara ulaşımda kullanabilecekleri bulvar, cadde ve sokaklar, metruk binalar ile kent sakinlerinin yoğun bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, park ve bahçeler, kamu binaları ve çevreleri, toplu taşıma yapılan gar, otogar, havalimanı

girişleri ile alışveriş merkezleri kontrol edildi.

70 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL KATILDI



5 bin 27 noktada gerçekleştirilen ve 70 bin 232 kişilik personelin katıldığı uygulamada, 260 dedektör köpeği kullanıldı. Türkiye Güven Huzur (2019-7) uygulamasında; 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi. 1133'ü tekel bayisi, 1881'i içkili yer ve 30 bin 16

diğer iş yerleri olmak üzere toplam 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. 756 umuma açık iş yeriyle ilgili işlem yapıldı, 5 iş yeri ise kapatıldı.

1 MİLYONA YAKIN KİŞİ SORGULANDI



Uygulamada, 767 bin 266 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 1320 kişi yakalandı. 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp bulundu. Ayrıca 1198 kişiye adli- idari işlem yapıldı, 244 kişi gözaltına alındı. 219 bin 582 aracın kontrol edildiği uygulamada, bu araçlardan 5 bin 120'si ile ilgili işlem yapıldı. Aranan 176 araç bulundu, 1052 araç ise trafikten men edildi.