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  4. 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması: 1002 kişi yakalandı

81 ilde 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması: 1002 kişi yakalandı

24.06.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nca, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1002 kişinin yakalandığı, 96 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

81 ilde 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması: 1002 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı. 11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katılımı ile yapılan uygulamada aranan 1002 kişi yakalandı, 96 kişi gözaltına alındı. Lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde salgının yayılım hızının kontrol altında tutulmasının devamını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer yaptırımlardan 165, toplam 632 kişiye idari işlem, 79 kişiye de adli işlem uygulandı.

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33 BİN 152 BİN İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulamada, 113 bin 59 araç, 33 bin 152 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 4 bin 329 araç sahibine idari işlem uygulanırken, 583 araç trafikten men edildi, 13 araca el konuldu. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 1, diğer idari yaptırımlar kapsamında ise 7 iş yeri sahibine idari işlem uygulandı. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

DHA

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İçişleri Bakanlığı
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