81 ilde kumar ve tombala uygulaması

EMNİYET ve jandarma tarafından 81 ilde yapılan eş zamanlı kumar ve tombala uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 655 kişi yakalandı, 81 iş yeri de kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dün gece 81 ilde eş zamanlı kumar ve tombala uygulaması yapıldı. 6 bin 947 ekip, 128 köpek ve 29 bin 89 personelle yapılan uygulamada, 18 bin 339 kahvehane ve kıraathane, 745 dernek ve kooperatif kontrol edildi. Uygulamada 336 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 655 kişi de yakalandı. 1590 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı. Uygulamada 250 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe yasal işlem yapılırken 81 iş yeri kapatıldı.

Ayrıca, 27 tombala makinası, 9 sigaramatik, 16 kumar makinası, 25 bin 342 TL para, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 3 keseci delici alet, 2 kurusıkı tabanca, 48 adet dolu fişek, bin 190 gram esrar, 704 paket kaçak sigara ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş ele geçirildi.

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Haber:ANKARA, (DHA)-

