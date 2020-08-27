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81 ilde kurulmuştu... 'Doğa ve hayvan polisi' göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 81 ilde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.

81 ilde kurulmuştu... 'Doğa ve hayvan polisi' göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 81 ilin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başladı. Çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmesi amacıyla kurulan ekipler, görevleri kapsamında; sahipli hayvanları öldüren veya yaralayan, hayvanları zehirleyen, hayvanları pornografik yayınlarda kullanan ve hayvanları kumar oynamak amacıyla dövüştüren kişilere yönelik işlem yapıyor.

EZİYET ÇEKTİRİLEN HAYVANLAR SAHİBİNDEN ALINACAK

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara eziyet çektiren kişiler ve pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlikeli cins hayvanları besleyen kişiler hakkında da idari işlem yapacak. Gerekli görülmesi halinde bu kişilere ait hayvanlara, yeniden sahiplendirilmek veya korumaya alınmak üzere el koyulabilecek. Park ve benzeri noktalarda devriye gezen ve ihbarları değerlendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları amacıyla kentin çeşitli noktalarına da su ve mama bırakacak. Ekipler, asli görevlerinin yanı sıra koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde de aktif rol oynuyor.

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'BU BİRİMİN KURULMASI GEREKİYORDU'

Köpeği 'Tarçın' ile 8 yıldır birlikte olduğunu söyleyen Gülten Erol, "Böyle bir birim kurulduğu için çok mutlu oldum. Bence geç bile kalınmıştı. Sosyal medyayı görüyoruz. Görünce insan olarak utanıyorum yani. Kendimden utanıyorum. Nasıl bu kadar aciz olabiliyoruz? Bir hayvanın karşısında nasıl bu kadar ezik olabiliyoruz? Ben eziklik hissediyorum. İnsan olduğum için utanıyorum. O yüzden geç bile kalındı. Şiddetle gerekiyordu böyle bir birim. Çok sevinçliyim, çok mutluyum onların adına. Bu birimin kurulması gerekiyordu, şarttı. Bundan sonrası için şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim için bir kazançtır" dedi.

Hayvana şiddet haberlerine çok üzüldüğünü söyleyen Rümeysa Emiral ise "Beni çok mutlu etti ve çok iyi oldu. Çünkü son zamanlarda kadınların yanı sıra köpeklere, kedilere ve benzeri hayvanlara da sürekli tecavüz ediyorlar, şiddet gösteriyorlar. Bunlar gerçekten bizi haberlerde çok fazla üzüyor açıkçası. Polis teşkilatının ayrı bir birim olarak bununla ilgilenmesi çok güzel. İnşallah hedeflendiği gibi ilerler ve dostlarımız da bizim gibi hayatta kalmaya devam eder" diye konuştu.

3 kediye baktığını söyleyen Berivan Dilan Özdemir de "Bence biraz geç alınmış bir karar ama çok güzel bir karar. İnşallah ilerletebilirler. Benim kedim var. Böyle bir şey onların başına gelse çok üzülürdüm. Bunların bitmesi çok güzel olur. İnşallah azalır. İnsanlar kendine gelir, toparlanır. Kadına şiddet, hayvanlara şiddet gerçekten çok saçma ve yapılmaması gereken bir şey. İnşallah akıllanırlar ve bunlar son bulur. Emniyet bununla ilgili çok güzel bir şey yapmış" dedi.

(DHA)

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