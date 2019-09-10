81 ilde okul ve servis aracı uygulaması; aranan 946 kişi yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- POLİS ve jandarma ekipleri, dün 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’ yaptı. Uygulamada 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulanırken, eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 946 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, okulların açılmasıyla birlikte okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, dün ülke genelinde eş zamanlı ‘Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’ yaptı. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak amacıyla yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi.

2 BİN 303 SÜRÜCÜYE CEZA

46 bin 796 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. 547’si ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne Uymamak’, 335’i ‘Emniyet Kemeri Takmamak’, 150’si ‘Fazla Yolcu Taşımak’ ihlalleri başta olmak üzere toplam 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

34 BİN UMUMA AÇIK YER KONTROL EDİLDİ

Uygulamada ayrıca 16 bin 459 okul çevresi ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafe ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi. Bu kontrollerde, 481 iş yeri hakkında ve paket açılarak, adet şeklinde sigara satışı yapan 11 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

ARANAN 946 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde, 338 bin 943 kişiye GBT sorgusu yapıldı. 9 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 26 yaralama,19 hırsızlık,16 dolandırıcılık, 19 tehdit, 5 hakaret, 27 kayıp çocuk, 673 yoklama kaçağı-bakaya, 147 diğer suçlardan olmak üzere aranan 946 kişi yakalandı.

6 ruhsatsız tabanca ,5 av tüfeği, 93 mermi/fişek, 7 kesici/delici alet ile 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 6 gram eroin, 174 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 71 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 324 paket kaçak sigara, 21 bin 540 adet tütün doldurulmuş macaron ve 389 kilo 42 gram macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.

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