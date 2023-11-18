EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 81 İLDE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA: 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 81 ilde okullar tatil mi edilecek? Gözler gelecek açıklamada

81 İLDE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA: 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 81 ilde okullar tatil mi edilecek? Gözler gelecek açıklamada

18.11.2023 22:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

81 ilde okullar tatil mi son dakika ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Marmara Bölgesi'ndeki şiddetli fırtına ve yağış uyarılarının ardından pazartesi okullar tatil olacak mı merak edildi. Kasım ara tatilinin ardından 20 Kasım'da ders başı yapacak milyonlarca öğrenci okulların akıbetini araştırıyor. Peki, 81 ilde okullar tatil mi? Pazartesi okullar tatil mi? 81 ilde okullar tatil mi edilecek? Gözler gelecek açıklamada

Okulların tatil olup olmayacağı pazartesi günü ders başı yapacak öğrenciler ve velileri tarafından merak edildi. 10 Kasım'da çalan son ders zilinin ardından okullar bir haftalık ara tatile girmişti. Pazartesi günü okul var mı ve okullar 3 gün daha tatil mi merak ediliyor. İşte Okullarda tatil ile ilgili son durum...

81 İLDE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2023-2024 takviminde belirtilen 9 günlük ara tatil, İlkokul 1,2,3,4 ile ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11,12. sınıf öğrencileri için sömestr öncesi dinlenme fırsatı sundu. 20 Kasım Pazartesi günü ders başı yapılması planlanırken Marmara Bölgesi'ndeki şiddetli fırtına ve yağış sonrası okulların tatil olup olmadığı merak edildi.

okul-sinif-egitim-aa-1856735

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valilikler tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Herhangi bir açıklama yapılması halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an için 20 Kasım Pazartesi için yapılmış bir okul tatil açıklaması bulunmuyor. İstanbul'daki şiddetli fırtına ve yağışın yarın (19 Kasım Pazar) daha da artması bekleniyor. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (10)

Bir değişiklik olmaması halinde 11-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapan öğrenciler 20 Kasım Pazartesi günü ders baş yapacak.


Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!
O illerdeki üniversite öğrencilerini kapsıyorO illerdeki üniversite öğrencilerini kapsıyor
Öğrencileri iş insanlarıyla buluşturacak proje: ‘Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’Öğrencileri iş insanlarıyla buluşturacak proje: ‘Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’
Anahtar Kelimeler:
okullar tatil mi
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Yer: Hatay! Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: Dudak uçuklatan ceza...

Yer: Hatay! Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: Dudak uçuklatan ceza...

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı

Tarihte eşi benzeri olmayan olay!

Tarihte eşi benzeri olmayan olay!

Bir süredir gözden uzak olan Kemal Kılıçdaroğlu Eren Erdem'i ziyaret etti!

Bir süredir gözden uzak olan Kemal Kılıçdaroğlu Eren Erdem'i ziyaret etti!

Dünya futbolunda devrim gibi karar!

Dünya futbolunda devrim gibi karar!

'Pişmanım' dedi, Kasım 2022 tarihine işaret etti

'Pişmanım' dedi, Kasım 2022 tarihine işaret etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.