81 İLDE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA: 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 81 ilde okullar tatil mi edilecek? Gözler gelecek açıklamada

Okulların tatil olup olmayacağı pazartesi günü ders başı yapacak öğrenciler ve velileri tarafından merak edildi. 10 Kasım'da çalan son ders zilinin ardından okullar bir haftalık ara tatile girmişti. Pazartesi günü okul var mı ve okullar 3 gün daha tatil mi merak ediliyor. İşte Okullarda tatil ile ilgili son durum...

81 İLDE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2023-2024 takviminde belirtilen 9 günlük ara tatil, İlkokul 1,2,3,4 ile ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11,12. sınıf öğrencileri için sömestr öncesi dinlenme fırsatı sundu. 20 Kasım Pazartesi günü ders başı yapılması planlanırken Marmara Bölgesi'ndeki şiddetli fırtına ve yağış sonrası okulların tatil olup olmadığı merak edildi.

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valilikler tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Herhangi bir açıklama yapılması halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an için 20 Kasım Pazartesi için yapılmış bir okul tatil açıklaması bulunmuyor. İstanbul'daki şiddetli fırtına ve yağışın yarın (19 Kasım Pazar) daha da artması bekleniyor. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Bir değişiklik olmaması halinde 11-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapan öğrenciler 20 Kasım Pazartesi günü ders baş yapacak.







