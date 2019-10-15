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81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

67 bin 848 personelin katıldığı uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, okul çevreleri, umuma açık yerler başta olmak üzere 16 bin 566 noktada gerçekleşti.

Uygulama kapsamında, 565 bin 662 şahıs sorgulandı, bin 263 aranan şahıs yakalandı. 39 bin 729’u okul servis aracı olmak üzere 160 bin 190 adet araç kontrol edildi.

428’i okul servis aracı olmak üzere bin 302 adet araç trafikten men edildi. 29 bin 915 umuma açık iş yeri denetlendi, 303 umuma açık iş yerine işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güven Huzur operasyon

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