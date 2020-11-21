81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor

İçişleri Bakanlığının, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında yeni tedbirler uygulanmaya başladı.

Tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlayacak. Buna göre, tüm illerde bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.

Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

Bu doğrultuda bugün saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

Kaynak: AA

