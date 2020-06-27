81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Kimler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak?

Sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

KİMLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF TUTULACAK? İçişleri Bakanlığı tarafından kısmi sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yayımlanan genelgenin ayrıntıları:

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ İstanbul’da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında toplu ulaşım araçları, öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Ayrıca daha önce illere gönderilen genelgeye ek olarak gönderilen yazı ile; YKS’nin yapılacağı okulların/ sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Yine halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistler; rezervasyonları yaptırdıkları konaklama tesisine; uçak, otobüs gibi toplu ulaşım araçları ve özel araçlarıyla gidebilecek.

Yerli ve yabancı turistlerin konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil plajlardan yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile tarihi/ kültürel/ dini anıtları/ ibadethaneleri/ türbeleri ziyaret edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak.