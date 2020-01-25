81 ilde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

İçişleri Bakanlığı koordinesinde dün Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, araç kiralama firmaları ve günübirlik kiralanan evlerin de denetlendiği uygulamada 6 bin 628 noktada 68 bin 394 personel görev aldı, 243 dedektör köpek kullanıldı.

- Aranan 3 bin 179 kişi yakalandı

Ekiplerce 1951 metruk bina kontrol edildi, 3 bin 8 tekel bayisi, 2 bin 662 içkili mekan ve 16 bin 897 iş yeri olmak

üzere 22 bin 567 umuma açık iş yeri denetlendi.

İş yerlerinden 464'üne işlem yapıldı, 30'u kapatıldı.

Uygulamada 613 bin 556 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, aranan 3 bin 179 kişi yakalandı, 16'sı çocuk olmak üzere 169 kayıp kişi bulundu, bin 140 kişiye adli idari işlem yapıldı ve 162 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce, 206 bin 759 araç kontrol edildi, 11 bin 460 araçla ilgili işlem yapıldı, aranan 109 araç bulundu ve 992 araç trafikten men edildi.

- 6 bin 401 araç kiralama firması denetlendi