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81 ilde uygulanacak! Koronavirüse karşı önemli hazırlık

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2020 16:35 | Son Güncelleme

Türkiye'de hastanelere koronavirüs şikayeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı.

81 ilde uygulanacak! Koronavirüse karşı önemli hazırlık

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bursa’da İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere; Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine triaj çadırları kuruldu.

'KONTROLLE ARTIK HASTANE BAHÇESİNE KURULAN ÇADIRLARDA YAPILACAK'

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkcı, daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını belirtti.

'ŞÜPHELİ VAKALARDA DAHA ÇABUK ÖNLEM ALINACAK'

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri artırdıklarını söyleyen Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasının azaltılması amaçlıyoruz” dedi.

Bursa'da koronavirüs ile mücadele kapsamında hastanelerde sıkıntı yaşatacak bir durum olmadığını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Başta kamu hastaneleri olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde sağlık personellerimiz canla başla çalışıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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