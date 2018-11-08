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81 ilde uyuşturucuyla mücadele toplantısı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 10:34 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il, 922 ilçede, eş zamanlı olarak 'Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları' yapılacağını açıkladı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il, 922 ilçede, eş zamanlı olarak 'Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları' yapılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam ettirilmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, ilave alınacak tedbirler ve sosyal farkındalık projelerinin planlaması amacıyla bakanlık koordinesinde bugün 81 il, 922 ilçede, eş zamanlı 'Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları' yapılacağı belirtildi.
İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında yapılacak toplantılara, il ve ilçelerin belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, bakanlıkların il/ilçe müdürleri, üniversite temsilcileri, sağlık kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kurumları temsilcilerinin katılacağı belirtildi.
Açıklamanın devamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adana’da, bakan yardımcılarının da Kocaeli, Balıkesir, Eskişehir ve Ardahan illerinde toplantılara katılacağı belirtilerek uyuşturucu ile mücadelenin artan kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

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