81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' uygulaması yapıldığını, bu uygulamalarda toplam 137 kişinin gözaltına alındığını, çeşitli suçlardan aranan 815 kişinin de yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri dün ülke genelinde bahis, kumar ve oyun makineleri ile uyuşturucu suçlarına yönelik uygulama yaptı.

137 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

45 bin 467 personelin katıldığı uygulamada, yasa dışı bahis oynatan 111 kişi hakkında adli işlem, 185 kişi hakkında da idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Uygulamada 137 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 815 kişi de yakalandı. Ayrıca 1037 kişiye kumar oynamaktan dolayı idari işlem yapılırken 37 iş yeri de kapatıldı.

33 BİN KİŞİ ARANDI

Uygulamada, 44 bin 198 araç, 413 ikamet, 33 bin 445 şüpheliye arama yapıldı. Bu aramalarda 7,443 gram esrar, 1343 ecstasy hap, 170 kök kenevir bitkisi, 139 sentetik ecza, 64 metamfetamin, 53 gram sentetik kannabinoid, 41 gram skunk, 11 gram kokain ve 12 gram bonzai yakalandı. Uygulamalarda ayrıca, 78 bilgisayar, 8 yazıcı, 58 bin 750 TL para, 13 tabanca, 13 av tüfeği, 18 kuru sıkı tabanca, 220 mermi, 14 cep telefonu, 39 tombala makinesi, 14 oyun makinesi, 10 sigaramatik ve çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uygulamadan görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

