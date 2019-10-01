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81 ilde 'yaya güvenliği' nöbeti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca trafikte yayalara dikkat çekmek için yarın ülke genelinde eş zamanlı 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyasının başlatılacağı açıklandı.

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca trafikte yayalara dikkat çekmek için yarın ülke genelinde eş zamanlı 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyasının başlatılacağı açıklandı. 20 bin yaya geçidinde 200 bin kişilik kolluk personeli, 1 gün süreyle 2'şer saat 'yaya nöbeti' tutarak, trafikte yaya önceliğine dikkat çekecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, 2019'u 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan ederek, ülke genelinde eş zamanlı 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, valiler, kaymakamlar, il ve ilçe jandarma komutanları, il ve ilçe emniyet müdürlerinin katılımıyla etkinlikler düzenlendi. Yapılan hukuki düzenlemeler ve başlatılan kampanya sonuç vermeye başladı. Trafik kazalarına bağlı yaya ölümleri, geçen yıla göre yüzde 34,5 oranla azaldı.
Bu etkinliklerin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere, devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğununun gösterilmesi amacıyla başta okullarda olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önü ile diğer yaya geçitlerinde, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganıyla etkinlik düzenlenecek. Yarın 13.00- 15.00 saatlerinde başlayacak etkinlikte, tüm il ve ilçelerde vali ve kaymakamlar ile sorumlu amirleri, farklı yaya geçitlerinde 'yaya nöbeti' farkındalık etkinliğine katılacak. 20 bin yaya geçidinde 200 bin kişilik kolluk personeli, 1 gün süreyle 2'şer saat yaya nöbeti tutarak, trafikte yaya önceliğine dikkat çekecek.

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