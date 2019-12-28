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  4. 81 ilde yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonu

81 ilde yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 19:01 | Son Güncelleme

 EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce yurt genelinde yapılan eş zamanlı kaçak ve sahte içki operasyonunda, 1932 iş yeri denetlendi, 39 kişi gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce yurt genelinde yapılan eş zamanlı kaçak ve sahte içki operasyonunda, 1932 iş yeri denetlendi, 39 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 6 bin 556 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nca dün yurt genelinde eş zamanlı kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi. 3 bin 377 personelin katıldığı operasyonda, 1932 iş yeri denetlendi. Operasyonda, 122 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan 16 aranan şüpheli yakalandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 bin 566 şişe kaçak/sahte içki ve 2 bin 919 litre sahte içki, 3 sahte içki imalathanesi, 487 litre etil alkol, 944 içki aroması, 904 boş şişe, 8 sahte bandrol, 20 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 766 mermi ile 4 bin 107 paket kaçak sigara, 50 gram uyuşturucu madde ve 21 kilogram kıyılmış tütün ile 1557 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ayrıca 10 iş yerinin tütün mamulleri ve içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi.

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