HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 81 ildeki "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"nda 2 bin 475 kişi yakalandı

81 ildeki "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"nda 2 bin 475 kişi yakalandı

31.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı 40 bin 690 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması”nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı 40 bin 690 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması”nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” yapıldı. Toplam 11 bin 536 ekip, 40 bin 690 personelin görev aldığı uygulamada 3 bin 457 ikamette adli birimlerle işbirliği yapılarak arama yapıldı. Uygulamada yakalananlar arasında 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 502 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 276 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 109 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 56 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs olmak üzere 957’si hükümlü, bin 518’i yakalama emri ile aranmakta olan toplam 2 bin 475 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
Yakalanan şahıslar arasında adam öldürme suçundan 17, hırsızlık suçundan 302, yaralama suçundan 242, cinsel suçlardan 57, yağma suçundan 57, dolandırıcılık suçundan 82, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 77, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs bulunduğu belirtildi. 5’i çocuk olmak üzere 16 kayıp şahıs da bulundu. Ülke genelinde gerçekleşen uygulamalarda 143 bin 888 şahıs sorgulandı, 430 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı. Bin 527 araç sorgulanırken, 298 araca ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah, kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine aramalarda 990 paket kaçak sigara, 3 sahte pasaport, 2 sahte kimlik, 22 sahte yol izin belgesi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 475 kişi yakalandıİçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 475 kişi yakalandı
Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

Muharrem İnce'den CHP’deki istifalarla ilgili açıklama

Muharrem İnce'den CHP’deki istifalarla ilgili açıklama

İbrahim Kalın'dan Yunanistan ile ilgili önemli açıklama

İbrahim Kalın'dan Yunanistan ile ilgili önemli açıklama

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40.39'a çıktı

Sevindiren haber! Son 22 günde 2 katından fazla arttı

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

YÖK suç duyurusunda bulunmuştu! Parayla tez yazma devam ediyor

YÖK suç duyurusunda bulunmuştu! Sayıları her geçen gün artıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 475 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 475 kişi yakalandı

İstanbul'a 1987 karı yağacak iddiası gündem oldu! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri geldi

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.