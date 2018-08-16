Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün 81 ilde 47 bin 7 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması"nda 457 bin 244 kişi ve 138 bin 690 araç kontrol edildi, aranan 978 kişi yakalandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün ülke genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu alanlarda, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların Kurban Bayramı öncesi yoğun bulundukları noktalarda 9 bin 364 ekipte görevli 47 bin 7 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya 27 bin 33'ü emniyet ve 19 bin 974'ü jandarmada görevli 47 bin 7 personel, 9 bin 357 kara, 4 deniz ve 3 hava aracı olmak üzere 9 bin 364 ekip katıldı ve 156 dedektör köpek kullanıldı.

81 ilin emniyet müdürlüklerince 6 bin 81 noktada yapılan uygulamada suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması, çeşitli suçlardan aranan araçlar ve kişilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde öğleden önce, öğleden sonra ve akşam saatlerinde olmak üzere deniz ve havalimanları, otobüs terminalleri, tren istasyonları, alışveriş merkezleri ile kurbanlık satış alanları, bunların yakın çevreleri ve bölgelerde oluşturulan otoparklar kontrol edildi.