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81 ildeki öğrencilerden "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığınca "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında bu kez 81 öğretmen öncülüğüde, bin 500'e yakın öğrencinin katılımıyla verilen mesajlardan oluşan video Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı - Videoda öğrenciler, ramazanın birleştiriciliği, dayanışma ve kardeşlik temalarının ön plana çıkarıldığı samimi ve eğlenceli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarında, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında 81 ildeki öğretmenlerin öncülüğünde öğrencilerin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarında videoya, "Birlikte yaşama duygumuzu daha da güçlendiren ramazan ayında, ülkemizin 81 ilinde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerimizin tüm Türkiye'ye selamı var!" başlığıyla yer verildi.

Videoda bin 500’e yakın öğrenci, ramazanın birleştiriciliği, dayanışma ve kardeşlik temalarının ön plana çıkarıldığı samimi ve eğlenceli mesajlar verdi.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler, ramazanın kendileri için ne anlama geldiğini anlatırken, öğrencilerin büyük bir kısmı ellerinde "Gönlümüz Bir Soframız Bir" yazısını taşıdı.

Kampanya kapsamında paylaşılan ilk mesaj, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yeri olan Söğüt'ten gelmiş, bir grup genç tarafından hazırlanan videoda, ramazanın bir arada yaşama kültürünün güçlenmesine vesile olması temennisinde bulunulmuştu.

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Cumhurbaşkanlığı GönlümüzBirSoframızBir kampanya

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