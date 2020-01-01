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  4. 81 ildeki yılbaşı önlemleri, video konferansla denetlendi

81 ildeki yılbaşı önlemleri, video konferansla denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 03:31 | Son Güncelleme

YURT genelinde yılbaşı için alınan güvenlik tedbirleri, Ankara'dan video konferans yöntemiyle denetlendi.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- YURT genelinde yılbaşı için alınan güvenlik tedbirleri, Ankara'dan video konferans yöntemiyle denetlendi. 81 ildeki emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileri, gece boyunca yapılan uygulamalara ilişkin bilgi verdi.
İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü'nde yılbaşı etkinlikleri için yurt genelinde alınan güvenlik önlemlerini denetledi. Video konferans sistemi üzerinden bağlantı kurularak, illerdeki emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkililerinden yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi alındı.
SOYLU: ASAYİŞ, HUZUR VE SÜKUN AÇISINDAN MİLLETİMİZ 2020 YILINA ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE ADIM ATTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü'ne Hakkari'deki jandarma karakolundan canlı bağlanarak, vatandaşların yeni yılını kutladı. Bakan Soylu, "Hem size hem de bugün tüm Türkiye'de görevi başında bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, hayırlı seneler diliyorum. Bütün halkımıza iyi seneler diliyorum. Verdiğiniz bilgiler de bu akşamın milletimiz nezdinde çok güzel geçtiğini göstermektedir. O açıdan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Asayiş, huzur ve sükun açısından milletimiz 2020 yılına çok güzel bir şekilde adım attı. İnşallah 2020 de aynı şekilde huzurlu mutlu geçer diye cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz" diye konuştu.
ÇELİK: SAHADA 255 BİN KOLLUK GÖREVLİMİZ HUZUR İÇİN UĞRAŞIYOR
Yılbaşında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi veren İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ise, "İçişleri Bakanlığımızın yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri ile birlikte tedbirlerimizi sürdürmekteyiz. Sahada 255 bin kolluk görevlimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için uğraşıyor" dedi.

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