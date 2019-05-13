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81 ilden ebe ve hemşireler iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, “Fiziki koşulları ile dünyanın sağlık gündeminde konuşulan şehir hastanelerimiz ile çalışanlarımız modern bir çalışma ortamına kavuşmuşlardır.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, “Fiziki koşulları ile dünyanın sağlık gündeminde konuşulan şehir hastanelerimiz ile çalışanlarımız modern bir çalışma ortamına kavuşmuşlardır. Bakanlığımız, kamuda en çok istihdam gerçekleştiren kurumlardan biridir” dedi.
Sağlık Bakanlığı, Hemşireler ve Ebeler Günü dolayısıyla Ankara’da bir otelde iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğinde hemşirelere ve ebelere hitap eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, her iki mesleğin de değerlerinin ve duygularının ortak olduğunu söyleyerek, “Dünyaya gelen bir bebeği ilk kucağına alıp isminde barındırdığı büyük anne anlamına uygun bir şekilde şefkatini hissettiren de, son nefesindeki bir insana ismi ile müsemma kardeş sevgisi ile bir yudum su verip yüreğini serinleten de sizlersiniz” diye konuştu.
Tüm dünya ülkelerinin gıpta ettiği ve benzer uygulamaları yapmakta zorlandıkları kaliteli bir sağlık hizmetini sunabilmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Güven, “Bugün itibariyle Bakanlığımız bünyesinde yaklaşık 128 bin hemşiremiz ve 50 binden fazla ebemiz görev yapmaktadır. Fiziki koşulları ile dünyanın sağlık gündeminde konuşulan şehir hastanelerimiz ile çalışanlarımız modern bir çalışma ortamına kavuşmuşlardır. Bakanlığımız, kamuda en çok istihdam gerçekleştiren kurumlardan biridir” şeklinde konuştu.
Mesleki eğitimi ve branş düzeyinde uzmanlaşmayı teşvik ederek ebe ve hemşirelerin her zaman dünya standartlarının üstünde bir donanıma sahip olmasını istediklerini kaydeden Güven, "Sağlık hizmeti bir yandan da sosyolojik bir olgudur. Sosyal kurgu içerisindeki yerini ve değerini iyi bilmekteyiz. Toplumsal eğitimdeki rolünüz çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
Tüm gayret ve emeklerine rağmen tüm sağlık çalışanları gibi hemşire ve ebelerin de şiddete maruz kalabildiğini belirten Güven, Bakanlık olarak her türlü yasal ve yapısal tedbirleri aldıklarını söyledi. Kadın emeğinin kendileri için çok kıymetli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Güven, “Çalışma hayatında kadın olarak çalışmak elbette zordur. Fakat daha zor olanı ertelenemez bir hizmette sağlık sektöründe kadın çalışan olmaktır” dedi.
Ebe ve hemşirelerle gurur duyduklarının altını çizen Güven, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bütün görev şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin sıhhat ve şefkat elçilerine ise şimdiden şahsım ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum. Her zaman gönlümüzden dökülen şekilde bir kez daha ‘iyi ki varsınız’ diyor, Ebeler ve Hemşireler Haftanızı bir kez daha kutluyorum.”
Programda konuşan Ebe Fatma Marankoz ve Hemşire Selda Alkan meslek hayatlarında unutamadıkları anılarını meslektaşlarıyla paylaştılar. Programa 81 ilden yaklaşık 300 ebe, hemşire, il müdürü ve Bakanlık merkez personeli katıldı. Program sonunda sağlık temsilcilerine birer belge ve hediye takdim edildi.

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