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81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Malatya’da açılan Yöresel Ürünler Fuarı’nda Türkiye’nin 81 ilinden farklı lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda kurulan ve 15 gün sürecek olan fuarda Türkiye’nin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetler satışa çıktı.

Malatya’da açılan Yöresel Ürünler Fuarı’nda Türkiye’nin 81 ilinden farklı lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda kurulan ve 15 gün sürecek olan fuarda Türkiye’nin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetler satışa çıktı. Özellikle ülkenin farklı lezzetlerini bir arada bulmak isteyen vatandaşların ilgi odağı olan fuarın ilk günü yoğun geçti. Yöresel gıda ürünlerinin yanı sıra, geleneksel ürünlerin de yer aldığı fuar iki hafta boyunca Malatyalıların hizmetine açık olacak.

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu

81 ilden farklı lezzetler Malatya’da buluştu
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