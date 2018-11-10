81 ilden gelen topraklarla Atatürk portresi

Türkiye'nin 81 ili ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen topraklarla Mustafa Kemal Atatürk portresi yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı nedeniyle Panora Alışveriş Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Atatürk portresi oluşturulması için boyanan kartonlar, AVM'nin 154 metrekarelik alanında konumlandırıldı. Her bir parçası vatandaşlarca oluşturulan portre, büyük beğeni aldı.

Panora Alışveriş Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Şafak, proje fikrinin temmuz ayında ortaya çıktığını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Şafak, "Yurdumuzun dört bir tarafından gelen toprakları harmanlayıp, boyayla buluşturduk. Atatürk'e yapabileceğimiz en güzel anma töreni bu şekilde olabilir dedik. Projeyi gerçekleştirdiğimi için çok mutluyuz." diye konuştu.

