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81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum riskli alan genelge

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