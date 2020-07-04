81 ile genelge gönderildi! Lunapark ve tematik parkların açılış tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelge gönderdi. Buna göre, lunapark ve tematik parklar 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

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