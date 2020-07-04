HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 81 ile genelge gönderildi! Lunapark ve tematik parkların açılış tarihi belli oldu

81 ile genelge gönderildi! Lunapark ve tematik parkların açılış tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde genelge gönderildi. Genelge kapsamında lunapark ve tematik parkların açılış tarihi belli oldu.

81 ile genelge gönderildi! Lunapark ve tematik parkların açılış tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelge gönderdi. Buna göre, lunapark ve tematik parklar 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Ayrıntılar birazdan...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Her detayı iğrenç! Kadınları katalog yapmış, çocukları zorlamışHer detayı iğrenç! Kadınları katalog yapmış, çocukları zorlamış
18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Diğer Haberler
Uzman çavuşu darp etmişlerdi! Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Eşi ve çocuklarının yanında darp etmişlerdi! Yeni gelişme

Manisa'da dehşet veren olay! Annesini öldürüp, videosunu çekmiş

Dehşet veren olay! Annesini öldürüp, videosunu çekmiş

Çocukları fuhşa sürükleyen şebeke, kadınların fotoğraflarından katalog yapmış

Her detayı iğrenç! Kadınları katalog yapmış, çocukları zorlamış

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 60 yaş üstü düğüne gitmesin

60 yaş üstüne çok önemli uyarı

30 yıl sonra yakalandılar! Şehit Teğmen Zafer Toka'nın kanı yerde kalmadı

30 yıl sonra yakalandılar! Şehit Teğmen'in kanı yerde kalmadı

Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.