81 ile genelge gönderildi! Lunapark ve tematik parkların açılış tarihi belli oldu

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 81 il valili\u011fine "Lunapark ve Tematik Parklarla \u0130lgili Al\u0131nmas\u0131 Gereken \u00d6nlemler" konulu genelge g\u00f6nderdi. Buna g\u00f6re, lunapark ve tematik parklar 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine ba\u015flayabilecek.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin \u00fcnl\u00fc y\u00fcz\u00fc...Her detay\u0131 i\u011fren\u00e7! Kad\u0131nlar\u0131 katalog yapm\u0131\u015f, \u00e7ocuklar\u0131 zorlam\u0131\u015f18 Haziran TOK\u0130 100 bin konut kura sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenme ekran\u0131!