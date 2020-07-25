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  4. 81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi. Talimata göre mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergahlarda ekipler, kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde görevlendirilecek.

Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda gündüz ve gece saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.


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