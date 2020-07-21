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81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı genelgesi ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının hayata geçirildiği hatırlatılan genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde, her bir faaliyet alanı/iş kolunun belirlenen kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

ÇALIŞMA SAATLERİNE YÖNELİK KISITLAMALAR KALDIRILDI

Market, pazar yeri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığı anımsatılan genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.

Buna göre, söz konusu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.
Valilikler ve kaymakamlıklardaki il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları, konuyla ilgili gerekli kararları alacak.

Bakanlık, daha önce illere gönderilen genelgelerle lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, daha sonra da sunulan hizmetlere ihtiyacın artması nedeniyle 24.00'e kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA

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