HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 81 ile gönderildi! Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme

81 ile gönderildi! Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 12:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığından 81 ilin valiliğine Kovid-19 PCR testi ve izolasyonu işlemlerine ilişkin yazı gönderildi. Buna göre Türkiye'ye hava veya kara yoluyla giriş-çıkış yapacakların "Kovid-19 PCR" testleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tüm laboratuvarlarda çalışılabilecek.

81 ile gönderildi! Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin valiliğine Kovid-19 "PCR" testi ve izolasyonu işlemlerine ilişkin yazı gönderildi.

Düzenlemeyle, yurt dışı seyahati yapacak kişilere (giden/gelen), profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Kovid-19 tanısı için yapılacak PCR testleri de kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlar tarafından çalışılabilecek.

Kovid-19 PCR testi çalışan laboratuvarların dış kalite kontrol çalışmaları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilecek.

YASAL İŞLEM YAPILACAK

Her testin sonucu, Bakanlıkça belirlenen sistem üzerine işlenecek. Test sonuçlarını bu sisteme girmeyen sağlık kuruluşları hakkında yasal işlem yapılacak.

KAPASİTE 10'UNU GEÇMEYECEK

Ayrıca Bakanlık, ihtiyaç olması halinde ilgili laboratuvarların kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde ve ücretsiz çalışılması koşuluyla test gönderebilecek.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Böyle sitem etti: Küçük de olsa...Böyle sitem etti: Küçük de olsa...
Kestane: Faydaları nelerdir?Kestane: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Hadise çok kızdı! 'Sizden bıktık'

Hadise çok kızdı! 'Sizden bıktık'

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama! Tarih verdi

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama! Tarih verdi

Yargıtay’dan dikkat çeken ’koplaya yapıştır’ kararı

Yargıtay’dan dikkat çeken ’koplaya yapıştır’ kararı

Apple'ın açığını buldu: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi

Böyle sitem etti: Küçük de olsa...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için 'uzaktan eğitim' önerisi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Turan: Hastalar çok ciddi hava açlığı içindeler

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Turan: Hastalar çok ciddi hava açlığı içindeler

Tedirgin eden uyarı! 'Önünü alamazsak rakamlar 1500'e doğru tırmanır'

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.