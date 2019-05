Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Biz hükümet olarak her zaman hizmet dedik, millet dedik. Milletimizin çıkarları ve huzuru her şeyin önünde anlayışıyla hareket ettik. Bu anlayışla 81 ilimize ve 512 yerleşim birimimize doğal gazı ulaştırdık." dedi.

Bakan Dönmez, üç beş belediye kazanmak için HDP ile işbirliği yapıp milliyetçi geçinenler, oy çalarak milletin iradesini gasbetmek isteyenlerin kim olduğunu vatandaşların çok iyi bildiğini dile getirdi.

Keskin'in bu anlayışa geçit vermeyeceğini savunan Dönmez, "AK Parti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin menfaatleri için her türlü zorluğa meydan okurken, ekonomik saldırılara ve tehditlere 'benim arkamda milletim var' diyerek karşı koyarken, muhalefet 'biz sırtımızı YPG'ye, Kandil'e dayadık' diyenlerle kol kola geziyor. Biz hükümet olarak her zaman hizmet dedik, millet dedik. Milletimizin çıkarları ve huzuru, her şeyin önünde anlayışıyla hareket ettik. Bu anlayışla 81 ilimize ve 512 yerleşim birimimize doğal gazı ulaştırdık. 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve 50 ilçede doğal gaz vardı. Şimdi Türkiye'nin tamamına doğal gazı kavuşturduk. Kırıkkale'ye de doğal gazı getirdik mi? Getirdik." diye konuştu.

Dönmez, bunların hep AK Parti hükümetleri zamanında olduğunu ifade ederek, Kırıkkale'nin şu anda merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde doğal gaz bulunduğunu aktardı.