Onlarca saat sonra gelen 3 mucize! O görüntüler ortaya çıktı... İlk sözü 'susamaktan, açlıktan öleceğim' oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilden Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları 4’üncü günde de devam ediyor. Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı’nda, Beşir Yıldız adlı çocuktan ses alındı. Bu noktada yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını hızlandırdı. Titizlikle yürütülen çalışmada, küçük Beşir, sıkıştığı beton bloklar kesilerek çıkarıldı.

Su verilen ve termal battaniyeye sarılan Beşir Yıldız’a ilk müdahale sağlık ekiplerince, enkaz altında yapıldı.

Beşir, daha sonra oluşturulan koridorla ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Öte yandan, bina enkazında, Beşir’in bulunduğu alandan 1 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı.

İLK SÖZLERİ 'SUSAMAKTAN, AÇLIKTAN ÖLECEĞİM' OLDU

Küçük Beşir'e ulaşılan ilk ana ait görüntüler de ortaya çıktı.

Beşir'in, kendisine durumunu soran görevliye, her yerinin sıkıştığını belirterek “Susamaktan, açlıktan öleceğim. Su” dediği anlar, görüntülerde yer aldı.

83'ÜNCÜ SAATTE KURTARILDI, ALKIŞLARLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 katlı binanın enkazında kalan Arif Kuzuluk, 83'üncü saatte sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Kuzuluk, alkışlarla ambulansa götürüldü.

Antakya'nın Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı 15'inci Sokak'taki 6 katlı apartman, depremde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında binadan sesler geldiğini tespit eden ekipler, enkazın ön kısmında saatler süren çalışma yaparak koridor açtı. Buradan asansör boşluğundan giren ekipler, 83'üncü saatte Arif Kuzuluk'u enkazdan kurtardı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Kuzuluk, alkışlarla ambulansa taşındı. Kuzuluk, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Arif Kuzuluk'un annesi ile kız kardeşinin de enkazda olduğu belirlendi. Ekipler, anne ile kızını da çıkarabilmek için çalışıyor.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Ayrıca, Arif Kuzuluk'un kurtarılma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarılma anına ilişkin görüntülerde Kuzuluk'un ekiplerin "Başka biri var mı Arif?" sorusuna "Ağabey öbür tarafta ufak bir kardeşim bir de annem var. Annemi ve kardeşimi de kurtarın" cevabını gözyaşları arasında verdiği anlar yer alıyor.

NEFESLER TUTULDU, 84 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI: "FATMA, ÇAK BİR BEŞLİK"

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan minik Fatma, itfaiye ekiplerinin cansiperane çalışmasıyla 84 saat sonra hayata yeniden "merhaba" dedi. Ekiplerin "Fatma, çak bir beşlik" demesinin ardından iki elini de kaldıran Fatma, ambulansa götürüldüğü sırada anne ve babasını sordu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay'da bir binanın enkazından ses geldiğini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, küçük bir kız çocuğunun enkazda kaldığını gördü. İsminin Fatma olduğu öğrenilen minik kız, ekipler tarafından 84 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Fatma, büyük sevinç yaşayan ekiplerin, "Fatma, çak bir beşlik" demesinin ardından iki elini de kaldırdı. İtfaiye erinin kucağında ambulansa götürülen Fatma'nın ağzından çıkan ilk cümle ise "Annem babam" oldu. Sağlık ekiplerine teslim edilen küçük kız, hastaneye kaldırıldı.

(DHA-İHA)

