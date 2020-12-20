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  4. 81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsızlık zanlısı tutuklandı

81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsızlık zanlısı tutuklandı

20.12.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da plaka ve iş yerinden hırsızlık suçuna karışan 18 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da plaka ve iş yerinden hırsızlık suçuna karışan 18 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 18 yaşında 81 suç kaydı bulunan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21-25 Kasım tarihleri arasında Şişli ve Bayrampaşa ilçelerinde iş yerinden hırsızlık ve plaka hırsızlığı yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin önce eşkalini, daha sonra kimliğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği çalışmalar neticesinde iki ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen Semih G.’yi (18) kıskıvrak yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınınca Semih G.’nin 81 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

81 kaydı bulunan zanlının hırsızlık anları kamerada
Görüntülerde sabah saatlerinde aracını bir dükkanın yanına park eden zanlının yanındaki kimliği belirsiz bir kişiyle beraber saniyeler içerisinde çaldığı malları araca yüklediği görüldü.

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