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81 yaşında kanseri ameliyatsız yendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

Ordu’da bağırsak kanseri olan 81 yaşında Güneyel Topkaya, kemoterapiye gerek kalmadan endoskopik yöntemle kanseri yendi.Ordu’da yaşayan 81 yaşındaki Güneyel Topkaya’ya yapılan kolonoskopi sonucu bağırsaklarında 3 cm’lik bir kitle tespit edildi.

81 yaşında kanseri ameliyatsız yendi

Ordu’da bağırsak kanseri olan 81 yaşında Güneyel Topkaya, kemoterapiye gerek kalmadan endoskopik yöntemle kanseri yendi.
Ordu’da yaşayan 81 yaşındaki Güneyel Topkaya’ya yapılan kolonoskopi sonucu bağırsaklarında 3 cm’lik bir kitle tespit edildi. Topkaya, Medical Park Ordu Hastanesi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Cengiz Akosman’a başvurdu. Dr. Akosman yaptığı incelemeler sonrasında hastanın erken evre bağırsak kanseri olduğunu tespit etti. Hastanın yaşı itibari ile endoskopik yöntemin daha doğru olacağını değerlendirerek Güneyel Topkaya’yı Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz’e yönlendirdi.
Hastanın durumu hakkında bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, endoskopik mukozal diseksiyon denilen ve halk arasında ameliyatsız bağırsaktan kitle çıkartımı olarak tabir edilen işlemi uyguladıklarını belirtti. Ekiz, “Çıkardığımız parçanın patolojik incelemesinde bağırsağın belli bir tabakasını aşmamış, lenf yayılımı olmayan kitle olduğunu tespit ettik. Endoskopik yöntem ile tümör çıkarılması dünyada ve Türkiye’de belli başlı merkezlerde uygulanan bir yöntem. İşlemin ameliyata göre konforu yüksek olmasından dolayı özellikle sınırlı büyüklükteki kitlelerde, ileri yaş hastalarda veya ameliyatı kaldıramayacak hastalarda uygulanan etkili bir yöntemdir. Bu işlemin dezavantajları bağırsak içerisindeki tümörün çıkarıldığı bölgenin kanaması veya bağırsağın delinmesi ihtimali olmasıdır ki bu durumda doğal olarak cerrahi yönteme geçilir. Avantajları ise hastanın hastanede yatma süresinin çok kısa olması, işlem sonrası hızlıca taburcu edilebilmesi ve günlük hayatına hızlı dönebilmesidir“ dedi.

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