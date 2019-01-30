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81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Kastamonu’da uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.Olay Aktekke Mahallesi Sarıkaya Sokak’ta meydana geldi.

Kastamonu’da uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.
Olay Aktekke Mahallesi Sarıkaya Sokak’ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki Halil Sevim’den yaklaşık 1 haftadır haber alamayan yakınları komşularına haber verdi. Halil Sevim’in evine giden komşuları evin kapısını açan olmayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Sağlık görevlileri eşliğinde eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk yapılan incelemede 81 yaşındaki Halil Sevim’in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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