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81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, 19 saat sonra mahallenin yukarı kısmındaki çay bahçesi yakınlarında bulundu.Madenli beldesi Merkez mahallesinde yaşayan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, dün saat 18.00 sıralarında evinden camide namaz kılmak için ayrıldı.

Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, 19 saat sonra mahallenin yukarı kısmındaki çay bahçesi yakınlarında bulundu.
Madenli beldesi Merkez mahallesinde yaşayan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, dün saat 18.00 sıralarında evinden camide namaz kılmak için ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan Şişman’ın yakınları Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmaları sonrasında 81 yaşındaki Şişman’ın en son saat 18.45 civarı bölgedeki güvenlik kameralarına görüntüsünün yansıdığı belirlendi. Gece saatlerinden itibaren devam eden arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
Sabah saatlerinde yoğunlaşan aramalarda gece aranan bölgeler tekrar tarandı. Şişman, yaklaşık 19 saat sonra Merkez mahallesinin yukarı kısmındaki çay bahçesinin yanında bulundu. Şişman, sağlık ekiplerinin ilk gözlemlerinin ardından Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Madenli beldesi Merkez mahallesi muhtarı Şaban Yılmaz hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada “Tüm ekiplerimizin koordineli çalışması sonrasında amcamızı bulduk. Merkez mahallesinin üst kısmına doğru çıkmıştı. Geceyi çay bahçesinin yanında geçirdiğini düşünüyoruz. Gece aradığımız yerleri tekrar aradık ve sabah sonuca ulaştık. Onu gördük sevindik. 81 yaşındaki amcamız sabaha kadar dışarıda kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu

81 yaşındaki kayıp şahıs 19 saat sonra bulundu
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