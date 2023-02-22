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81 yaşındaki şahıs terör estirdi! Önce eşini öldürdü, sonra da kendini vurdu

22.02.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kan donduran bir olay yaşandı. Dinar ilçesinde 81 yaşındaki bir şahıs, silahla önce eşini sonra da kendini vurdu. 51 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, intihar girişiminde bulunan yaşla adam ise ağır yaralandı.

81 yaşındaki şahıs terör estirdi! Önce eşini öldürdü, sonra da kendini vurdu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini silahla öldüren 81 yaşındaki yaşlı adam daha sonra silahı başına dayayarak kendini vurdu.

Olay, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Göçerli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. (81) isimli yaşlı adam tartıştığı eşi B.G.T.'yi (51) ruhsatsız silahla vurarak öldürdü. Daha sonra silahı kendine doğrultan yaşlı adam intihar girişiminde bulanarak ağır yaralandı.

Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulans ile Haydarlı beldesi Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (İHA)

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cinayet Afyonkarahisar

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