81 yaşındaki yaşlı adama saldırı anı kamerada

Çin'de kaydedilen görüntülerde, 81 yaşındaki yaşlı adam yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğradı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerdeki bisikletli adam, bisikletini bırakıp, yerden aldığı taşı fırlattı, ardından uçan tekme atarak yaşlı adamı yere düşürdü. Yerde hareketsiz şekilde duran yaşlı adama tekme atan saldırgan daha sonra bastonla vurdu. Olay yerine gelen başka bir kişi duruma müdahale ederek saldırganı, yaşlı adamın yanından uzaklaştırdı. Olayın nedeni bilinmezken, saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

