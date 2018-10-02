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81 yaşındaki yaşlı adama saldırı anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2018 21:59 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan olayda, 81 yaşındaki yaşlı adam saldırıya uğradı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Çin'de kaydedilen görüntülerde, 81 yaşındaki yaşlı adam yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğradı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerdeki bisikletli adam, bisikletini bırakıp, yerden aldığı taşı fırlattı, ardından uçan tekme atarak yaşlı adamı yere düşürdü. Yerde hareketsiz şekilde duran yaşlı adama tekme atan saldırgan daha sonra bastonla vurdu. Olay yerine gelen başka bir kişi duruma müdahale ederek saldırganı, yaşlı adamın yanından uzaklaştırdı. Olayın nedeni bilinmezken, saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

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