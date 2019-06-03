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81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:50 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde oturan Yakup Nalçakar (51), ailesinin 81 yıldır nesilden nesile yaptığı bakır tepside tel kadayıf üretimini sürdürüyor.

81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde oturan Yakup Nalçakar (51), ailesinin 81 yıldır nesilden nesile yaptığı bakır tepside tel kadayıf üretimini sürdürüyor. Nalçakar, mesleği babasından öğrendiğini ve uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle tel kadayıf yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Erciş ilçesinin Özdemirhanoğlu Caddesi üzerindeki tek katlı toprak dükkanda 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar. 82 yaşındaki babası ve kardeşi ile birlikte geleneksel yöntemlerle üretim yapan Yakup Nalçakar, ilçede ve bölgede de tanınan isimler arasına girdi. Çevre illerde yüzlerce müşterisi bulunduğunu söyleyen Nalçakar, mesleği babasından öğrendiğini belirtti. Çocuklarına da bakır tepside kadayıf yapmayı öğretmeye çalıştığını ve teknolojiye direndiklerini anlatan Nalçakar, "Geleneksel yöntem olunca insanlar daha çok tercih ediyor ve siparişleri yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bu yöntemle üretilen kadayıf daha sağlıklı oluyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz ve fabrikanın aksine daha yavaş dönen malzeme, tam kıvamında kadayıfa dönüşüyor. Dedemden, babamdan öğrendiğim mesleğimi sürdürmeye de kararlıyım" dedi.

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81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar

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