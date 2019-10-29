810 yaşındaki kestane ağacında hasat

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'nın Kumarı Mahallesi'nde bulunan, 810 yıllık kestane ağacından Vali Ömer Toraman'ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, ürün topladı. Ağacın hala meyve verdiğini belirten Toraman, "Kütahya, önemli kestane üretim merkezi. Sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız, her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane üreterek, iç pazarda değerlendirip, ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.

Kütahya Valisi Toraman, Kumarı Mahallesi'nde bulunan ve 810 yıllık olan kestane ağacından hasat etkinliğine katıldı. 'Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı' olarak bilinen ağaçtaki kestaneler, Vali Ömer Toraman ve Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile kent sakinleri tarafından toplandı. Ağacın dallarına çubukla vurularak, hasat gerçekleştirildi. Vali Toraman ve beraberindekiler, daha sonra ağacın çevresine düşen kestaneleri aldı.

Kütahya'nın, orman ve ağaç çeşitleri bakımından en zengin illerden olduğunu belirten Vali Toraman, 810 yıllık kestane ağacının hala meyve verdiğini söyledi. Her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane toplandığını kaydeden Toraman, şöyle konuştu: