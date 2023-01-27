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82/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 82/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

15.01.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç trafiğinin güvenli bir şekilde devamının sağlanması araç, yaya ve sürücülerin rahatlıkla yolculuk yapabilmesi çok önemlidir. Güvenli bir yolculuk sağlayabilmek adına Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen birçok kurallar bulunur. Bu kurallara bilerek ya da farkında olmadan uymamak bazı riskli durumlara sebep olabilir. Bu yüzden belirlenen trafik kurallarının ihlali sonucunda uygulanan cezai yaptırımlar bulunur. Bu kurallardan birisi olan 82/1-b trafik ceza tutarı ne kadar?

82/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 82/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezalarının farklı birçok sebebi vardır. Bu kurallara uymamanın getirdiği yaptırımlara trafik cezası adı verilir ve bu cezalar ihlal edilen kurala göre değişkenlik gösterebilir. Trafik cezaları arasında yer alan 82/1-b cezası da Kanun tarafından belirlenen kurallara uygun davranmamanın sonucunda oluşan ceza işlemini ifade eder. Trafik kurallarının her biri ayrı harfler ve rakamlar ile ifade edilmiştir ve her kuralın ihlali farklı sonuçlar doğurur.

82/1-b trafik cezası nedir?

Trafikte gerek seyir hâlinde gerek park hâlindeyken çeşitli nedenlerden dolayı kazalar yaşanabilir. Bu kazaların sonuçlarının hayati olmaması adına her sürücünün ilk yardım bilmesi ve araçlarında ilk yardım çantası taşımaları zorunludur. Ancak bazı durumlarda yaşanan kazalarda uygulanan ilk yardım ya da ilk yardım için gerekli malzemeler yeterli gelmeyebilir. Özellikle de şehirler arası gibi yollarda kaza yaşanması durumunda bazı işletmelerin kaza riskine karşılık olarak ilk yardım kiti ve malzemeleri bulundurması gerekir. 82/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu da bu durumla alakalıdır.

82/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu şehirler arası yollarda var olan akaryakıt istasyonlarının sağlık malzemesi bulundurma zorunluluğu ile ilgilidir. 82/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu, şehirler arası yolların kenarlarında bulunan benzin istasyonlarında sağlık malzemelerinin her an kullanılabilir bir durumda bulundurulmaması yasaktır.

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82/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Acil durumlarda gerekli olabilecek sağlık malzemelerini bulundurmayan akaryakıt istasyonlarına trafik kanunlarınca belirlenen cezalar kesilir. Karayolları
Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin ek11'de belirlenmiş olan ilk yardım malzemelerini bulundurmayan istasyonunun sahibine/sahiplerine ve işleten/işletenlerine ceza uygulanır.

82/1-b trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kuralları insanların can ve mal kaybına uğramalarını engelleyebilmek amacıyla konulan kurallardır ve amaç oluşabilecek riskli durumları önlemektir. 82/1-b trafik cezası şehirler arasında bulunan akaryakıt istasyonları için uygulanan bir cezai işlemdir. Belirlenen acil sağlık malzemelerini bulundurmamak o işletme için cezayı gerektiren bir durum olarak belirlenmiştir. Ceza belirli bir miktar para ödemesi olup bu ödeme cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirimden faydalanılabilir. 82/1-b trafik cezası tutarı tutarı 2023 yılı için 951 TL olarak belirlenmiştir. Cezanın kesildiği tarihten itibaren erken ödeme yapıldığı takdirde indirim alınabilir. 82/1-b trafik cezası tutarı indirimli olarak 713,25 TL şeklinde ödenebilir.

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