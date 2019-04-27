Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz yıkmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek, suçlamak için gelmiyoruz. Biz, hiçbir ayrım gözetmeksizin 82 milyon insanı kucaklamak için geliyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen Sakarya 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıyla Milli Görüş'ün koalisyon ortağı olduğu birinci 40 yıldan sonra, Milli Görüş'ün tek başına iktidar olacağı ikinci 40 yılı başlatmış olduklarını" dile getirdi.

Tüm Türkiye'de Erbakan'lı günlerin heyecanının yaşandığını belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, vatana, millete, insanlığa hayırlı ve mübarek olsun. İkinci 40 yıl harekatı bütün ezilenlere, gariplere, hayırlı olsun. Bizim gücümüz, ihlas, samimiyet ve dava şuurundan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Fatih Erbakan, siyasete kavga, çatışma ve intikam için gelmediklerini, yapılan hayırlı hizmetlere kim yaparsa yapsın teşekkür etmek için geldiklerini söyledi.

Eksik olanı tamamlamak, yapılan yanlışları düzeltmek için geldiklerini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti: