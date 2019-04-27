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"82 milyon insanı kucaklamak için geliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 01:22 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Biz yıkmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek, suçlamak için gelmiyoruz. Biz, hiçbir ayrım gözetmeksizin 82 milyon insanı kucaklamak için geliyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz yıkmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek, suçlamak için gelmiyoruz. Biz, hiçbir ayrım gözetmeksizin 82 milyon insanı kucaklamak için geliyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen Sakarya 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıyla Milli Görüş'ün koalisyon ortağı olduğu birinci 40 yıldan sonra, Milli Görüş'ün tek başına iktidar olacağı ikinci 40 yılı başlatmış olduklarını" dile getirdi.

Tüm Türkiye'de Erbakan'lı günlerin heyecanının yaşandığını belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, vatana, millete, insanlığa hayırlı ve mübarek olsun. İkinci 40 yıl harekatı bütün ezilenlere, gariplere, hayırlı olsun. Bizim gücümüz, ihlas, samimiyet ve dava şuurundan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Fatih Erbakan, siyasete kavga, çatışma ve intikam için gelmediklerini, yapılan hayırlı hizmetlere kim yaparsa yapsın teşekkür etmek için geldiklerini söyledi.

Eksik olanı tamamlamak, yapılan yanlışları düzeltmek için geldiklerini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Biz alışılagelmiş muhalefet anlayışında olduğu gibi 'mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz, milletimizin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Biz yıkmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek, suçlamak için gelmiyoruz. Biz, hiçbir ayrım gözetmeksizin 82 milyon insanı kucaklamak için geliyoruz. İnancımızdan dolayı sadece 82 milyonun değil 7 milyar insanın selamete ermesi için bu yola çıkıyoruz."

Erbakan, kendi iktidarlarında kaynakların üretim, istihdam, sanayi, yüksek teknoloji üretimini, eğitim, yerli tarım ve hayvancılık üretimine aktarılacağını belirtti.

Ekonomide, dış politikada, eğitimde atacakları adımlarla Yeniden Refah Partisi olarak adım adım büyük Türkiye'yi inşa edeceklerini dile getiren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şerefli milleti tarihteki şerefli yerine yeniden hep birlikte taşıyacağız İnşallah. Bütün bu adımların atılmasıyla yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye hayata geçirilecek, yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu, güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü kılındığı adil bir dünya için hep birlikte omuz omuza hedefe yürüyeceğiz."

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sakarya Sakarya 1. Olağan Kongresi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

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