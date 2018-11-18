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82 milyon lira ödüllü 73 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri, 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nin "kırmızı" kategorisinden 13, "mavi" kategorisinden 5, "yeşil" kategorisinden 6, "turuncu" kategorisinden 8 ve "gri" kategorisinden 41 teröristi etkisiz hale getirdi - Listede etkisiz hale getirilen 73 teröristin başına konulan ödül toplamı ise 82 milyon 600 bin lira olarak kayıtlara geçti

MUHAMMED BOZTEPE - Güvenlik güçleri tarafından 1 Ocak'tan bu yana terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'ndeki 73 teröristin başına konulan ödüllerin toplamı 82 milyon 600 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Mardin ve Bitlis kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor.

Operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, hem yurt içi hem de yurt dışında PKK/KCK'lı teröristleri takibe alıyor. Hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hareket alanı bırakmayan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde "üst düzey" sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri, 1 Ocak-17 Kasım tarihlerinde terör örgütünün sözde "üst düzey"ine en ağır darbesini indirdi. Bu süreçte 73'ü İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan 100 sözde "üst düzey" terörist etkisiz hale getirildi.

1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla güvenlik güçleri, "kırmızı" kategoriden 13, "mavi" kategoriden 5, "yeşil" kategoriden 6, "turuncu" kategoriden 8 ve "gri" kategoriden 41 teröristi etkisiz hale getirdi. Listede etkisiz hale getirilen 73 teröristin başına konulan ödül toplamı ise 82 milyon 600 bin lira olarak kayıtlara geçti.

- Ödül verilecek kişilere ait bilgiler gizli tutuluyor

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasını sağlayan ihbarcı ve yardım edenlere, müracaatları halinde renk kategorileri doğrultusunda ödüllendirme yapılıyor.

Buna göre, "kırmızı" kategoride yer alan teröristi ihbar eden kişiye 4 milyon lira, "mavi" kategoride yer alan teröristi ihbar edene 1,5 milyon lira, "yeşil" kategoride yer alan teröristi ihbar edene 1 milyon lira, "turuncu" kategoride bulunan teröristin yerini söyleyene 600 bin lira ve "gri" kategoride bulunan teröristi ihbar edene ise 300 bin lira ödül veriliyor.

Ödül verilecek kişilere ait bilgiler gizli tutuluyor. Bu kişilerin kimliklerini ifşa edenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince işlem yapılıyor.

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