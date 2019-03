"82 milyonu kucaklama konusunda ortak paydamız var"

Beka tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de beka sorunu olmadığını savunarak şunları söyledi:

"Eğer Türkiye'de bir beka sorunu varsa sizin yüzünüzden vardır. 17 yıldır bu memleketi kim yönetti? Almanlar mı, Fransızlar mı, Japonlar mı, Güney Kore mi yönetti? Siz yönettiniz, tek başınıza yönettiniz. Eğer Türkiye'yi bir beka sorunuyla karşı karşıya getirdiyseniz o koltukları bırakın. Bırakın o koltukları, yazıktır günahtır. Farkında bile değiller, Türkiye her şeye rağmen bölgesinin en güçlü ülkesi. Bir devleti yöneten kişi ve ona destek veren, onun sözcüsü, kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sıradan, her an sonu gelebilecek bir devletmiş gibi topluma sunuyorlar. Yazıktır, tarihe saygı duymak lazım. Bu ülkenin milli Kurtuluş Savaşı'na saygı duymak lazım. Ne beka sorunu kardeşim, biz bu ülkenin geleceği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Canımızsa canımızı, malımızsa malımızı veririz. Yeter ki bayrağımız dalgalansın. Biz bunu yaparız."

- "İYİ Parti ile iş birliği yaptık, Saadet Partisi ile dirsek temasımız var"