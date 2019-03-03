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"82 milyonun kardeşliği Türkiye'nin en kıymetli zenginliğidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "82 milyonun kardeşliği Türkiye'nin en kıymetli zenginliğidir. Öyle yola çıktık. Asla bundan ayrılmadık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "82 milyonun kardeşliği Türkiye'nin en kıymetli zenginliğidir. Öyle yola çıktık. Asla bundan ayrılmadık." dedi.

Yazıcı, AK Parti'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dediklerini, bunlar söz konusu olduğunda, diğer şeylerin teferruat olduğunu ve bu şekilde yola çıktıklarını söyledi.

Yazıcı, 14 Ağustos 2001'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sizden yetki almak üzere yola çıkarken ne dedik, ne diyerek çıktık? 'Her şey Türkiye için'. Bakın 'Her şey Türkiye için' söylemi üç kelimenin yan yana dizildiği basit bir cümleden ibaret değil. 'Her şey Türkiye için' sözü Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü ihtiva eder. Türkiye'yi asla böldürmeyiz. Türkiye söz konusu olduğunda gerisi teferruat demektir. Her şey Türkiye için derken, aziz milletimizin birlik ve bütünlüğüne vurgu vardır. 82 milyonun kardeşliği, Türkiye'nin en kıymetli zenginliğidir. Öyle yola çıktık. Asla bundan ayrılmadık."

Kalkınan ve gelişen bir Türkiye olduğuna işaret eden Yazıcı, "Şimdi sandığa gideceksiniz. Sevgili Ordulu hemşehrilerim, 31 Mart'ta sandıktayız. Ne yapacaksınız? Bir muhasebe yapmaz mısınız? Biz kime, hangi Türkiye'yi inşa edene destek vereceğiz? Bunun muhasebesini yapmaz mısınız? Bunu yapacaksınız." diye konuştu.

Yazıcı'nın, "Gelişen Türkiye'nin mimarına, o kadronun elemanlarına destek vermeye hazır mısınız?" sözleri üzerine vatandaşlar, "Evet" karşılığını verdi. Yazıcı da Ordu'ya bunun yakışacağını dile getirdi.

Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz AK Parti olarak liderimizin öncülüğündeki kadrolar olarak hiçbir yerde sizin yüzünüzü yere baktıracak bir iş yapmadık. Hep dik durduk. Liderimizin söylediği gibi, dikleşmedik ama dik durduk. Hukukunuzu koruduk, her hal ve şartta. İçte ve dışta duruş sergiledik. Tarihimizi önemsedik. İnsanımızı önemsedik. Çünkü bizim icraatımızın merkezinde insan var, siz varsınız. AK Parti'nin siyasetinin merkezinde millet var, siz varsınız. Onun için koşuyoruz. Değerli kardeşlerim sizi hiç mahcup etmedik. Hep size güvendik. Siz AK Parti kadrolarına, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK kadrolara güveniyor musunuz? İnşallah 31 Mart'ta Türkiye'yi daha önemli yerlere daha güçlü bir şekilde taşıyacağız."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ordu

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