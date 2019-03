AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "82 milyonun kardeşliği Türkiye'nin en kıymetli zenginliğidir. Öyle yola çıktık. Asla bundan ayrılmadık." dedi.

Yazıcı, AK Parti'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dediklerini, bunlar söz konusu olduğunda, diğer şeylerin teferruat olduğunu ve bu şekilde yola çıktıklarını söyledi.

Yazıcı, 14 Ağustos 2001'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sizden yetki almak üzere yola çıkarken ne dedik, ne diyerek çıktık? 'Her şey Türkiye için'. Bakın 'Her şey Türkiye için' söylemi üç kelimenin yan yana dizildiği basit bir cümleden ibaret değil. 'Her şey Türkiye için' sözü Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü ihtiva eder. Türkiye'yi asla böldürmeyiz. Türkiye söz konusu olduğunda gerisi teferruat demektir. Her şey Türkiye için derken, aziz milletimizin birlik ve bütünlüğüne vurgu vardır. 82 milyonun kardeşliği, Türkiye'nin en kıymetli zenginliğidir. Öyle yola çıktık. Asla bundan ayrılmadık."