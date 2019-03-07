"82 milyonun yüreği beraber atmalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancını ve kimliğini sorgulamadan, herkesi kucaklayarak hizmet etmek istediklerini söyledi.

Millet İttifakı'nın, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen ortak mitingine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Aydınlıların, Türkiye'nin bağımsızlığı için çok mücadele verdiğini ve "Kuvayımilliye'nin kaynağı" olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlukları birlik olarak aşacağını ifade ederek, "Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte mücadelenin, demokrasi içinde mücadelenin, kendi içinde artıları var. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancını, kimliğini sorgulamadan, herkesi kucaklayarak hizmet etmek istiyoruz. İnsana hizmet edeceğiz, birilerine değil." dedi.

Demokrasi mücadelesi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini ve gerekli dersi vermesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yanlış yapan insana yanlış yaptığını hatırlatmak lazım. Nasıl hatırlatacağız, oylarımızla hatırlatacağız." diye konuştu.